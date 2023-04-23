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Глава МИД Тайваня: Военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что гипотетическая война на острове нарушила бы 40% мировой торговли. Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

Джозеф Ву обратил внимание на географическое положение Тайваня и отметил, что более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив. Дипломат также подчеркнул, что Тайвань производит более 60% мировых микросхем и 90% самых передовых полупроводников.

«Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — сказал Джозеф Ву.

Поэтому он обратился к США с просьбой «предоставить средства защиты и помочь обучить солдат, чтобы Тайвань был способен защищать себя»

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