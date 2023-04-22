Дешевые популисты добивают остатки армянской армии

681 Просмотров

Планируемая властями Армении реформа армии направлена на ее ослабление и разрушение, заявил военный эксперт Давид Джамалян 21 апреля в интервью агентству «Новости Армении — News.am».

Он отметил, что любую полезную идею можно дискредитировать, если ввести в оборот без реальной необходимости, а когда полезная идея используется в целях дешевого популизма, она дискредитируется полностью. По его словам, ряд предложений правительства Армении носит дешевый, популистский характер.

Джамалян заявил, что положительно относится к добровольной воинской службе женщин, но сейчас стоило бы обратить внимание на более насущные проблемы. «В условиях, когда в армии есть нерешенные элементарные проблемы, идти на глубинные реформы нецелесообразно», — отметил он.

Необходимо решить множество проблем, начиная с поставок вооружения и заканчивая проблемой пополнения армии офицерами нижнего и среднего звена. Он также призвал стимулировать контрактную службу и развивать военное образование.

«Для стимулирования контрактной службы в армии нужно не раздувать патрульную службу, эту структуру дармоедов, а направлять эти деньги на оплату контрактникам и повысить привлекательность. Нужно тратить деньги на сферу военного образования», — добавил Джамалян.

По его словам, власти Армении всего лишь хотят отвлечь внимание людей, показывая, что якобы принимают меры по повышению боеготовности армии, хотя в действительности они ничего не делают. «Если ты хочешь восстановить боевые возможности армии, усилить ее настолько, чтобы действительно можно было навязать мир противнику, то нужно решать другие задачи», — отметил эксперт.

В рамках реформы армии будут потрачены серьезные деньги на строительство новой инфраструктуры, но необходимость в таких затратах на такую цель сомнительна, считает Джамалян.

«Власти всего лишь создают имитацию восстановления армии, пытаются отвлечь внимание людей. В относительно мирное время можно идти на смелые реформы, но сейчас есть множество нерешенных элементарных вопросов», — подчеркнул он.

Напомним, 21 апреля правительство Армении одобрило пакет законопроектов по корректировке закона «О военной службе и статусе военнослужащего» и закона «Об обороне». Министр обороны Сурен Папикян отметил, что предлагается внедрить систему «обязательной военной службы на добровольной основе» для граждан женского пола. Планируется, что женщины по окончании службы будут получать выплату в размере 1 млн драмов (210 тыс. руб.).