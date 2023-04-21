Генерал Ходжес рассказал, каким будет контрнаступление ВСУ (видео)

169 Просмотров

Наступление ВСУ будет на очень узком отрезке южного фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

Такой прогноз высказал экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

«Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры», — заявил он.

По мнению Ходжеса, Украина выиграет эту войну до конца года, «если мы предоставим им то, что им нужно».