Кобахидзе выступил за «нейтрализацию» партии Саакашвили

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Грузинская партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, не может оставаться и главной оппозиционной силой, и второй по размеру в республике, считает председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Новости-Грузия». По его словам, пора нейтрализовать эту политическую силу.

«Они [партия Саакашвили] не могут быть второй политической силой и главной оппозиционной силой в нашей стране. Поэтому будет сделано все, чтобы заменить это агентство здоровой, патриотичной оппозицией <…> Беда нашей страны в том, что эта партия управляла Грузией девять лет и беда нашей страны в том, что они и по сей день являются основной оппозиционной силой», — отметил Кобахидзе.

Как указал глава «Грузинской мечты», «Единому национальному движению» нужно устроить «маленький Нюрнберг», чтобы напомнить грузинам об их преступлениях во время нахождения у власти. Он также добавил, что нынешние власти Грузии не собираются использовать репрессии, в отличие от своих предшественников.