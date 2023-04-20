«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Странности

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes стало на 22 миллиардера больше

dollari 1

В ежегодный рейтинг миллиардеров журнала Forbes вошли 110 россиян — на 22 человека больше, чем в прошлом году, сообщает российская редакция журнала.

Согласно рейтингу, самым богатым россиянином стал сооснователь «Еврохима» Андрей Мельниченко — его состояние журнал оценил в 25,2 миллиарда долларов (в международном рейтинге он занял 58-е место).

Второе место в российском списке занял владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (23,7 миллиарда), третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (22,1 миллиарда).

Как отмечает журнал, в списке российских миллиардеров на 2023 год могло быть 115 человек, однако пять участников прошлогоднего рейтинга отказались от российского гражданства.

За год совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 353 до 505 миллиардов. Прошлогодний рейтинг составляли вскоре после начала полномасштабной войны, когда курс рубля на внебиржевых торгах стоил по 133 рубля за доллар. В нынешнем рейтинге котировки и курсы валют фиксировались на 10 марта 2023 года, когда доллар стоил 75,9 рубля.

Forbes напоминает, что в 2021 году сумма активов богатейших россиян оценивалась в 606 миллиардов, а в списке находились 123 человека.

Теги:
Из этой рубрики
dollari 1
Странности

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes стало на 22 миллиардера больше

2023/04/20, 12:20
minob arm3
Странности

Минобороны Армении проигнорировало заявление Анны Акопян о массовом дезертирстве

2023/04/19, 20:27
127029708 kievreu
Странности

Армения помогает России бомбить Украину, но Вашингтон, Брюссель и даже Киев «закрыли на это глаза»

2023/04/19, 17:40
346816703284577
Странности

Министр обороны Китая отметил «важный вклад Путина в обеспечение мира во всем мире»

2023/04/19, 10:51
sud2
Странности

Армяне открыли против азербайджанского солдата еще одно «дело»

2023/04/18, 19:40
Screenshot 73
Странности

В поездке Путина на оккупированные территории Украины появился странный момент (видео)

2023/04/18, 14:02
photo 2023 04 17 22 53 10
Странности

В Госдуме России призвали запретить концерты рэпера Jah Khalib

2023/04/18, 11:13
solovyov
Странности

У Соловьева снова «поехала крыша»: пропагандист записал обращение к ВСУ (видео)

2023/04/18, 10:28
rebenok
Странности

«Арамам» и Ко посвящается…

2023/04/17, 15:22