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Сегодня день рождения легендарной азербайджанской «свекрови»

zeynalova

Сегодня день рождения любимицы всего народа, Народной артистки Насибы Зейналовой.

Насиба Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку. Отец, Кербелаи Джангир Зейналов был потомственным купцом, любимым всеми актером, кроме того, он сыграл важную роль в становлении азербайджанского реалистического театра.

С 1934 года в Баку стал действовать колхозно-совхозный театр, который также назывался сезонным театром (так как работал с апреля по октябрь), именно в этом театре Насиба Зейналова начала работать как актриса. Проработав один год, Зейналова с 4 апреля 1938 года поступает на работу в только что открывшийся театр музыкальной комедии на должность актрисы первой категории. В том же году Насиба ханум поступает в театральный техникум на актерский факультет (окончила в 1942 году). В 1973 году окончила Азербайджанский институт искусств.

Насиба ханым Зейналова снялась во многих сценах, интермедиях, телеспектаклях — Гамиза в «Ады меним дады сенин», Севдагюль в «Севдагюль и Шарлота» и другие поставленных на телевидении. Множество незабываемых образов созданных Насибой ханум в киностудии «Азербайджанфильма» сделали актрису кумиром у миллиона зрителей.

За заслуги в развитии национального театра Насибе ханум Зейналовой было присвоено звания Заслуженной актрисы Азербайджанской ССР 24 мая 1960 года, 21 октября 1967 года она была удостоена звания Народной артистки Азербайджана, 24 апреля 1974 года за роль Гызбаджи в спектакле «Хиджран» актриса стала лауреатом государственной премии.

За годы, проведенные на сцене Государственного Музыкального Театра комедии Н.Зейналова, была удостоена рядом орденов, медалей и знаков почета, 20 апреля 1997 года за неоценимые заслуги в развитии национального искусства была награждена орденом «Славы», 10 марта 2004 года удостоена медали «Союза театральных деятелей».

Посвятив более 60 лет своей жизни азербайджанской сцене, Насиба ханум Зейналова скончалась в день театра 10 марта 2004 года в возрасте 88 лет. Актриса была похоронена в Аллее почетного захоронения.

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