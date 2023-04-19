Минобороны Армении проигнорировало заявление Анны Акопян о массовом дезертирстве

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Минобороны Армении отказалось комментировать заявление жены премьер-министра Никола Пашиняна Анны Акопян об 11 тысячах дезертиров.

Ранее в ходе одного из мероприятий в Тавушской области Акопян заявила, что во время 44-дневной войны «у нас было 11 тысяч человек дезертиров» – военных, добровольцев, офицеров и т.д.

«Информацию об уголовных делах по статьям 361 и 362 прежнего Уголовного кодекса Армении, возбужденных в связи с самовольным покиданием места службы или дезертирства, предлагаем уточнить в органе, осуществляющем уголовное производство», — отметили в Минобороны.