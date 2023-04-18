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В Госдуме России призвали запретить концерты рэпера Jah Khalib

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия») обратилась в Генпрокуратуру, к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить концерты рэпера Jah Khalib. Парламентарий обосновала обращение тем, что рэпер поддерживает вооруженные силы Украины.

«Из СМИ мне стало известно о том, что музыкант Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины, планирует концерты 23 апреля в Москве («Крокус Сити Холл»), 25 апреля в КСК «М-1 Арена» (г. Санкт-Петербург) и 25 ноября в «Барвиха Luxury Village»,— говорится в обращении Яны Лантратовой.

В пример она привела пост Jah Khalib в Instagram, в котором он сообщил о прибытии в Киев, где он перемещается «из укрытия в укрытие». В посте он написал, что «восхищается» украинцами, утверждается в обращении.

Также вчера рэпер Аким Апачев, известный репортажами из Донбасса, попросил Минкультуры отменить концерты Jah Khalib из-за поддержки и «возможного спонсирования» ВСУ.

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