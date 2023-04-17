«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Культура

В США ушел из жизни джазовый пианист Ахмад Джамал

axmad fjamal

Ахмад Джамал, известный композитор и джазовый пианист, скончался от рака на 93-м году жизни, передаёт The New York Times.

Ссылаясь на слова дочери Джамала, издание пишет, что артист умер в своём доме в массачусетском Ашли Фолс.

Популярность к Джамалу пришла в конце 1950-х после выхода его альбома At the Pershing: But Not for Me.

Музыкант записал около 60 альбомов, основал звукозаписывающие компании, открыл клуб и ресторан. Он был удостоен премий «Грэмми» и Национального фонда искусств, а также награждён французским орденом Искусств и литературы.

Теги:
Из этой рубрики
axmad fjamal
Культура

В США ушел из жизни джазовый пианист Ахмад Джамал

2023/04/17, 18:45
eduard bagirov55
Культура

Состоялись похороны писателя Эдуарда Багирова

2023/04/15, 18:46
Adil
Культура

Алиев назначил нового министра культуры

2023/04/14, 13:10
photo 2023 04 14 10 36 39
Культура

Байден дал должность Леди Гаге в Белом доме

2023/04/14, 10:40
bagirov
Культура

СМИ: Скончался писатель Эдуард Багиров

2023/04/12, 19:25
photo 2023 04 12 13 24 11
Культура

13 женщин обвинили актера Депардье в сексуальном насилии

2023/04/12, 13:58
kolunov
Культура

В России задумались о создании своего аналога «Евровидения»

2023/04/12, 00:45
lakott
Культура

Ушел из жизни французский танцовщик и хореограф

2023/04/10, 21:45
balet
Культура

Нигяр Ибрагимова: Все начинающие балерины мечтают станцевать Жизель

2023/04/10, 15:00