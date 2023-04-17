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Против азербайджанских военнослужащих сфабриковано уголовное дело

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В Армении возбуждено уголовное дело против азербайджанских военнослужащих, которые заблудились и пересекли границу с Арменией в Нахчыване. Как передают армянские источники, уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении СНБ Армении. Одного из солдат — Агшина Бабирова — обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы РА группой лиц по предварительному согласию и незаконном провозе огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу РА, сокрытие от таможенного контроля группой лиц по предварительному сговору возбудить публичное уголовное преследование по соответствующей статье УК РА».

Гусейну Ахундову вменяют «незаконное пересечение государственной границы РА с предварительного согласия группой лиц, сокрытие от таможенного контроля группой лиц с предварительного согласия, незаконный провоз огнестрельного оружия и боеприпасов через государственной границы РА, а также незаконное огнестрельное оружие с предварительного согласия группы лиц». Обвинение Бабирову предъявили 11 апреля, Ахундову — 14 апреля, но о возбуждении «публичного уголовного преследования» заявлено только сейчас. При этом никаких обвинений против граждан Армении, жестоко избивавших пленного солдата со связанными руками, правоохранительные органы Армении не выдвигают.

Также показательно, что в обвинении никоим образом не упоминается убийство охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, притом что ещё на минувшей неделе армянские ТГ-каналы растиражировали это обвинение в адрес Гусейна Ахундова, состряпав даже фейковое «видеопризнание».

Более того, армянские СМИ, в том числе армянская редакция радио «Свобода», распространили рассказ местного лесничего Ара Сукиасяна, который и задержал солдата. Как утверждал лесничий, военнослужащий к этому моменту находился в розыске, и у него даже была фотография. Как рассказывает Сукиасян, «он хотел убежать, но я его поймал. Мы с друзьями прижали его к капоту автомобиля. Один из ребят принес веревку, мы связали ему руки. Я сказал жене, чтобы она вызывала полицию: пусть приходят, забирают его, разбираются с этим парнем. У него мы нашли патроны, в руке у него была отвертка, у него также был блокнот. Пуля у него была, а оружия нет. Телефона у него я не видел».

Об избиении пленного солдата радио «Азатутюн» не упоминает, нет этих кадров и в видео, которым проиллюстрирована новость. Откуда в этом случае взялось «видеопризнание» солдата, неясно. Также отметим, что многие военнослужащие постоянно носят в кармане патроны и гильзы, и считать это «незаконным перемещением оружия через границу» слишком уж притянуто за уши.

Minval.az

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