В Ереване совсем оборзели и принялись указывать Казахстану, как выстраивать отношения с Баку

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Армянская дипломатия продолжает «пробивать дно». На сей раз отличился спикер парламента Армении Ален Симонян. На полях проходящего в Санкт-Петербурге на прошлой неделе заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ провёл встречу с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым. Где не только пытался жаловаться на Азербайджан в связи с перестрелкой у села Дыг, которое в Армении называют «Тех». Ален Симонян выразил обеспокоенность в связи с сотрудничеством Казахстана и Азербайджана «на территориях, перешедших под контроль Баку вследствие 44-дневной войны». Как старательно напоминают армянские СМИ, в 2022 году в рамках визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Баку было подписано соглашение о побратимстве городов Шуша и Туркестан. А еще раньше, в 2021 году. Шуша посещали депутаты парламента Казахстана. И теперь Ален Симонян высказывает свои претензии Маулену Ашимбаеву: как это так?!

Ну что же, вынуждены напомнить Алену Симоняну: во-первых, Азербайджан в ходе 44-дневной войны освобождал свои территории. И кого теперь туда приглашать и с кем подписывать соглашения о побратимстве — решать Азербайджану и его партнёрам, но никак не Еревану. Карабах, и равнинный, и горный — это территория Азербайджана.

Более того, представляет господин Симонян парламент Армении, а не «мировое правительство». И если у армянских политиков проблемы с географией и со знанием международного права, это еще не значит, что Ереван может требовать от своих союзников по СНГ обслуживания своих агрессивных «хотелок».

Здесь можно поставить точку. И посоветовать господину Симоняну свою перераздутую самооценку запрятать куда-нибудь поглубже и не пытаться указывать властям Казахстана, признавать им территориальную целостность Азербайджана или нет. Но как эти претензии господина Симоняна соотносятся уже с заявлениями Пашиняна, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана? У Армении две позиции — одна на словах, другая на деле? Там опять пытаются уверить всех и вся, будто бы границы Азербайджана не включают Карабах?

Но если так, то вместе с перераздутой самооценкой господин Симонян нечаянно продемонстрировал еще и недоговороспособность Армении. После чего не остаётся сомнений: как бы конструктивные заявления Пашиняна — не более чем словоблудие. А вот результаты у такой политики весьма опасные. Прежде всего для самой Армении.

Нурани