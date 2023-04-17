Кадыров отказался встречаться с вернувшимися из плена чеченскими военными

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 15 апреля в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских военнослужащих. Он призвал их вернуться на передовую.

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль», — говорится в телеграм-канале главы республики.

Он привел в пример бойца Киргиза Мусиханова, который, по его словам, получил ранение, попал в плен, после возвращения из которого «снова отправился в гущу сражений» в составе спецназа «Ахмат».

Кадыров отметил, что «плен — не преступление», и власти Чечни «рады, что бойцы остались живы». По его словам, за час до попадания в плен военнослужащие сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы.

«Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!» — заявил Кадыров.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов накануне сообщал, что из плена вернулись Зелим Исмаилов, Жабраил Юнуев, Апти Тасуев, Салах Гайтамиров и Тамирлан Хамидов. Они попали в плен 14 декабря 2022 года. По словам Даудова, военнослужащие «выразили благодарность за освобождение и готовность вернуться в зону проведения СВО при получении соответствующего приказа».