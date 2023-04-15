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Николян мог сжечь азербайджанский флаг из-за давления и шантажа?

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Армянский дизайнер Арам Николян, который поджёг флаг Азербайджана, был дизайнером открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване и именно он лично разработал и сшил одежду с флагом Азербайджана, которую носила девушка-знаменосец. Об этом сообщил армянский Телеграм-канал «Баграмян» со ссылкой на хорошо осведомленный источник из близкого окружения Арама Николяна.

Сообщается, что за проделанную работу Николян получил большой гонорар.

«Наш источник был удивлен поступком дизайнера, который попытался сжечь флаг, ведь у Арама Николяна не было абсолютно никаких жалоб или претензий к пошиву одежды с азербайджанским флагом за деньги. Наш источник также выразил обеспокоенность тем, что, возможно, Николян пошел на сожжение флага в результате давления и шантажа со стороны некоторых кругов», — отмечается в сообщении.

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