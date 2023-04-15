Наши штангисты покинули Армению (обновлено)

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15:39 «Наконец азербайджанская делегация благополучно возвращается на Родину. Команда азербайджанских тяжелоатлетов выехала на автобусе из Армении, и въехала в Грузию». Об этом сказал глава пресс-службы Министерства молодежи и спорта Габиль Мехтиев.

«Самолет, который доставит команду Азербайджана из Тбилиси в Баку, приземлится сегодня в 21:20», — сказал он.

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14:49 Азербайджанские тяжелоатлеты уже покинули Ереван, они уже пересекли границу.

Об этом заявил замминистра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, которого цитирует «Спутник».