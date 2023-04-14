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Григорян огрызнулся на Захарову

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Присутствие российских военных на территории Армении не является фактором стабильности ситуации, считает секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

«Российское присутствие существует на границах Армении с 1990-х годов, и за это время было множество случаев дестабилизации», — сказал Григорян в интервью армянскому интернет-ТВ «Сивилнет», комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что присутствие ЕС в регионе «будет либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации, и уводить от достижения намеченного мирного урегулирования».

Секретарь СБ Армении выразил уверенность, что размещенная в Армении миссия ЕС и наблюдатели Евросоюза «могут создать возможности для стабильности».

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