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Автором утечки секретов Пентагона мог быть Джек Тейшейра

teysheyra

Администратором игрового чата, через который слили секретные документы США, был 21-летний член разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе по имени Джек Тейшейра, пишет The New York Times со ссылкой на два источника. Следователи считают, что он может помочь расследованию.

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Чат называется Thug Shaker Central, в нем со времен карантина из-за пандемии коронавируса общались 20-30 человек, в основном дети и подростки. Как пишет издание, они разделяли общее увлечение оружием, расистскими мемами и видеоиграми.

The New York Times побеседовала с четырьмя участниками чата Thug Shaker Central. Один из них рассказал, что знает автора слива три года, встречался с ним лично и называет его OG. Опрошенные изданием отметили, что тот был старше большинства участников чата и стал бесспорным лидером компании. Один из участников группы уточнил, что OG получил доступ к секретным документам благодаря своей работе. «Этот парень был христианином, противником войны, просто хотел сообщить своим друзьям о том, что происходит», — рассказал один из участников чата, 17-летний выпускник средней школы.

Участники чата не назвали в беседе с изданием OG по настоящему имени, однако журналисты NYT с помощью анализа соцсетей выяснили, что речь идет о летчике Тейшейре. В частности, детали интерьера дома летчика, опубликованные в интернете, совпадают с деталями на краях некоторых снимков секретных документов.

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