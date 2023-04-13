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Пожар в цеху в поселке Бина оказался умышленным поджогом

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Пожар в бакинском поселке Бина, в котором погибли два человека, был умышленным.

Об этом говорится в совместной информации МЧС, Генеральной прокуратуры и МВД.

Отмечено, что в Оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по ст. 225.3 УК Азербайджана и проведено предварительное следствие по факту гибели в пожаре 10 апреля Ифтихара Акперова, 1981 года рождения, работавшего маляром в одном из цехов по производству и ремонту бытовой техники в поселке Бина Сураханского района Баку, и его знакомого Валеха Бейлярова, 1991 года рождения.

В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой, МЧС и МВД, было установлено, что Рамин Гулиев, 1991 года рождения, умышленно поджег цех из-за спора, возникшего с Акперовым и Бейляровым на почве личных отношений.

На основании собранных доказательств Рамин Гулиев был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 120.2.7, 120.2.9 и 186.2.2 УК Азербайджана, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на доследование в органы прокуратуры.

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