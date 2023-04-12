СМИ: Скончался писатель Эдуард Багиров

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Умер российский писатель Эдуард Багиров. Данную информацию подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. Ему было 47 лет.

Varlamov News со ссылкой на источники пишет, что «последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы».

Багиров написал романы «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист».

Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России».

В 2015 году в Молдове Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2009 году, когда в Кишиневе проходили акции протеста против результатов парламентских выборов, пишет «Медуза».

Отметим, что Эдуард Багиров является этническим азербайджанцем, рожденным в семье азербайджанца и русской.