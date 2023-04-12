«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Культура

СМИ: Скончался писатель Эдуард Багиров

bagirov

Умер российский писатель Эдуард Багиров. Данную информацию подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. Ему было 47 лет.

Varlamov News со ссылкой на источники пишет, что «последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы».

Багиров написал романы «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист».

Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России».

В 2015 году в Молдове Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2009 году, когда в Кишиневе проходили акции протеста против результатов парламентских выборов, пишет «Медуза».

Отметим, что Эдуард Багиров является этническим азербайджанцем, рожденным в семье азербайджанца и русской.

Теги:
Из этой рубрики
bagirov
Культура

СМИ: Скончался писатель Эдуард Багиров

2023/04/12, 19:25
photo 2023 04 12 13 24 11
Культура

13 женщин обвинили актера Депардье в сексуальном насилии

2023/04/12, 13:58
kolunov
Культура

В России задумались о создании своего аналога «Евровидения»

2023/04/12, 00:45
lakott
Культура

Ушел из жизни французский танцовщик и хореограф

2023/04/10, 21:45
balet
Культура

Нигяр Ибрагимова: Все начинающие балерины мечтают станцевать Жизель

2023/04/10, 15:00
1681072455 340301855 167925119495267 6727941629451429913 n
Культура

Юсиф Эйвазов: Все вместе мы будем развивать сферу оперы и балета в нашей стране

2023/04/10, 10:10
king
Культура

Кинг вновь поддержал Украину

2023/04/08, 00:31
photo 2023 04 07 14 23 21
Культура

Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

2023/04/07, 14:26
424835638 0 13 1081 692 1920x0 80 0 0 2d5d722e8f8faf928c1b7f2dc7375ef5
Культура

Юсиф Эйвазов стал директором академтеатра оперы и балета

2023/04/07, 12:41