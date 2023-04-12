СМИ: Скончался писатель Эдуард Багиров

Умер российский писатель Эдуард Багиров. Данную информацию подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. Ему было 47 лет.
Varlamov News со ссылкой на источники пишет, что «последнюю неделю писатель находился в коме, у него отказали все органы».
Багиров написал романы «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист».
Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а в 2016 году баллотировался в Госдуму от партии «Патриоты России».
В 2015 году в Молдове Багиров был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2009 году, когда в Кишиневе проходили акции протеста против результатов парламентских выборов, пишет «Медуза».
Отметим, что Эдуард Багиров является этническим азербайджанцем, рожденным в семье азербайджанца и русской.