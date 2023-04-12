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В России задумались о создании своего аналога «Евровидения»

kolunov

России необходимо создать свой аналог «Евровидения» и сделать его международным, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, России нет смысла принимать участие в международных конкурсах из-за «политической мотивированности» принимаемых там решений.

«Значит, нужна альтернатива. Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как Евровидение, но допускать к участию в нём нужно певцов только из дружественных нам государств», — рассказал он изданию «Подмосковье сегодня».

Причём выступать участники песенного конкурса должны будут только на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» англоязычную музыку, отметил он.

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