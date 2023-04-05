Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у зарубежных послов в Кремле.

Глава РФ признал, что ситуация в мире сейчас непростая. «Появилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и мешают взаимодействию государств», — отметил он. Но все-таки выразил надежду, что деятельность посольств послужит развитию сотрудничества.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. «Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — заверил он.

Принцип равноправия стран — этот подход заложен в Концепцию внешней политики страны, отметил Путин. Согласно положениям концепции, РФ будет проводить взвешенную многовекторную политику, «продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и осознанием ответственности за сохранение стабильности и безопасности».