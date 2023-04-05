Главврач первой Республиканской психиатрической больницы освобожден от должности.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Как сообщили в Минздраве, трудовой договор с главврачом больницы Агагасаном Расуловым расторгнут в связи с достижением предельного возраста на службе.

Напомним, что вчера главврач выступил с заявлением о подростке из детского дома, который некоторое время назад был помещен в больницу, и заявил, что мальчик не является психически больным. Также врач сообщил, что больница хотела вернуть подростка в детский дом, но руководство детского дома №3 его не приняло.