Вчера стало известно о том, что после прихода нового руководства в Министерстве культуры Азербайджана от должности директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета отстранен Акиф Меликов, и Minval.az об этом сообщал. Официальной причиной отстранения стало достижение Меликовым пенсионного возраста.

Отметим, что согласно Трудовому кодексу АР, предельный возрастной ценз для работы в финансируемых из госбюджета учреждениях составляет 65 лет. Решение о продлении трудового стажа работника этих учреждений, достигшего возраста 65 лет, либо о прекращении трудовых отношений принимает руководитель соответствующего госоргана.

Но отстранение от должности А.Меликова вызывает вопрос: если причина – достижение пенсионного возраста, то почему кадровые перестановки не коснулись главы Союза писателей Анара Рзы (1938 г.р.), директора Консерватории Фархада Бадалбейли (1947 г.р.), главного режиссера РДТ Александра Шаровского (1947 г.р.), директора Азербайджанского государственного национального академического драматического театра Азерпаши Нейматова (1947 г.р.)?

Все вышеперечисленные лица, чьи заслуги перед страной, конечно же, неоценимы, до сих пор занимают свои должности, хотя они старше чем Акиф Меликов, рожденный в 1950 году.

Уход Акифа Меликова с должности директора театра оперы и балета вызвал недоумение, так как именно в его бытность театр достиг апогея во всех смыслах этого слова: поднялся уровень дисциплины, зарплаты, артисты получали звания и государственные премии (по количеству полученных артистами госпремий театр оперы и балета является своеобразным рекордсменом среди театров, функционирующих в стране). Артисты часто выезжали на гастроли, встречно приглашались гастролеры. Благодаря А.Меликову зрители увидели на бакинской сцене множество известных артистов и интересных постановок. Да и сам театр был одним из самых любимых мест, где собиралась претенциозная бакинская публика, и главным «гвоздем» премьеры всегда был сам элегантный и интеллигентный А.Меликов.

Кроме того, А.Меликов был самым настоящим другом журналистов. Благодаря его сотрудничеству со СМИ в свет выходило множество статей и интервью с артистами – заслуженными и не очень, так как А.Меликов старался не допускать никакой «пропасти» между артистами его театра, и всегда говорил, что писать нужно обо всех – вне зависимости от официальных званий.

И потому удивительно, что с должности снят столь деятельный и активный директор, заслуженный артист, пианист, тонко разбирающийся в музыке и сценических постановках, директор, живший театром (и живший в театре). Кто займет его место, непонятно. Пока еще кандидатура не озвучивалась. Но главное, чтобы директорское кресло не было занято номенклатурщиком, умеющим считать деньги и абсолютно не разбирающимся в музыке. Но одно ясно – с уходом А.Меликова театр оперы и балета лишился души.

Яна Мадатова