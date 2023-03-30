Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью с Украиной.

«Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль из-за войны. По нашим оценкам, это более чем $200 млрд. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем. Я думаю, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной, чтобы помочь нам восстановить энергетическую инфраструктуру», — сказал Галущенко в комментарии Politico.

Приведенная Галущенко цифра в $200 млрд часто упоминается в качестве прибыли за 2022 год пяти ведущих энергетических компаний, среди которых — британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total.

В начале февраля CNN писал, что эти компании за прошедший год получили рекордную прибыль в $199,3 млрд, уточняет издание.

Галущенко отметил, что литовская компания Ignitis Group уже объявила о готовности направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины. Он призвал остальные международные компании последовать ее примеру.