В зоне ответственности временного размещенного российского миротворческого контингента «возникла непозволительная ситуация, несколько десятков человек, имеющих связи с высокопоставленными чиновниками, договорившись с российскими миротворцами, привозят сюда товары, которые не имеют первостепенного значения, и зарабатывают большие деньги за счет последних средств людей», пожаловался криминальный олигарх Рубен Варданян.

На данное заявление отреагировали армянские СМИ.

«Удивительно, что Варданян заговорил об этом именно сейчас, в то время как лично его также обвиняли в подобных аферах. Совесть замучила, или на бизнес наступили?», – пишут они.