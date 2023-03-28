Компания SOCAR Türkiye опровергла информацию о спонсировании футбольного клуба.

«В последние дни на некоторых новостных сайтах появились новости о спонсорстве SOCAR Türkiye над футбольными клубами, что не отражает реальность. SOCAR Türkiyе не планирует спонсировать какой-либо футбольный клуб. Просим не доверять таким новостям, которые не отражают действительность», — говорится в заявлении компании в соцсети «Твиттер».