Ведущий «Соловьев Live», пропагандист Сергей Карнаухов во время эфира сделал скриншот с экрана, когда смотрел выступление президента Беларуси Александра Лукашенко о размещении ядерного оружия. Его впечатлил не глава соседнего государства, а зрительница в зале. На девушке было глубокое декольте. Действия ведущего увидели зрители программы.

После того как Карнаухов понял, что его поступок попал в эфир, он попытался объяснить его. По словам ведущего, девушка его «настолько впечатлила, что он потерял голову». Об этом он написал в своём телеграм-канале, но потом признался, что «пошутил». О том, почему он на самом деле «заскринил» девушку, ведущий не говорит.