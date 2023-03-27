В ряде российских городов отменены концерты Валерия Меладзе. По данным ТАСС, выступления отменили в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

Накануне были отменены концерты в ряде российских городов певицы Ани Лорак. Ее заподозрили в финансировании ВСУ. Сама певица отрицает финансирование любой армии.

Меладзе попал в скандал в России, когда на новогоднем концерте в Дубае на фразу «Слава Украине» ответил «Героям слава».

После этого он лишился рекламных контрактов, задолжал налоговой и ликвидирует одну из своих компаний в России.

25 марта СК РФ и российская генпрокуратура завершили проверку певца из-за произнесенного лозунга.