Сегодня молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела товарищеский матч в ходе сбора в турецкой Анталье.
Команда выиграла со счетом 2:0 у сборной Словении.
Мячи забили на 27-й минуте Самир Абдуллаев, а на 90-й — Мурад Велиев.
Сегодня молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела товарищеский матч в ходе сбора в турецкой Анталье.
Команда выиграла со счетом 2:0 у сборной Словении.
Мячи забили на 27-й минуте Самир Абдуллаев, а на 90-й — Мурад Велиев.
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