Сегодня молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу провела товарищеский матч в ходе сбора в турецкой Анталье.

Команда выиграла со счетом 2:0 у сборной Словении.

Мячи забили на 27-й минуте Самир Абдуллаев, а на 90-й — Мурад Велиев.