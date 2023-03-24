Уполномоченный по правам человека Чеченской Республики наградил главу региона Рамзана Кадырова медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Копия соответствующего распоряжения имеется в редакции ТАСС.

«За выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу наградить медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики» Кадырова Рамзана Ахматовича», — говорится в документе.

Аналогичной медалью также награжден президент Регионального общественного фонда Аймани Кадырова и первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров (посмертно)