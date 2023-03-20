Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает изложенную армянским премьером Николом Пашиняном позицию о том, что вопросы обеспечения безопасности и прав армянских жителей Карабаха должны решаться между представителями Ханкенди и Баку.

При этом он вспомнил о Донбассе и «Минских соглашениях».

«Безусловно, нам важно понимать, насколько качественными будут эти договоренности. Если хотите знать мое мнение, то есть примеры совсем недавней истории. О том же шла речь в «Минских соглашениях», о том, какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом это была Россия», — отметил Лавров на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве.

По его словам, права, касающиеся языка, местного самоуправления, образования, культуры, были предусмотрены и в подписанном 10 лет назад между Приштиной и Белградом соглашении.

Министр считает, что примерно такой же набор прав будет необходим и для карабахцев, в контексте подтверждения лидерами Армении и Азербайджана приверженности этих стран положениям Алма-Атинской декларации от 1991 г.

Лавров уверен, что это не так всë сложно сделать.

«Все зависит от того, насколько порядочно поведут себя те, от кого будет зависеть выполнение достигнутых договорëнностей. В случае с Донбассом, ни о какой порядочности речи быть не может», — подчеркнул он.

Официальный Баку на самом высоком уровне не раз подтверждал, что гарантирует и безопасность, и права своих граждан армянской национальности. Граждане армянской национальности будут иметь всю полноту прав и гарантий, которыми располагают все иные граждане Азербайджана в соответствии с нашей конституцией и международными договорами.