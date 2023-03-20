США и ЕС открыто хотят дискредитировать российские посреднические усилия в нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве.

«Они, по большому счету, занимаются тем, что я назвал бы «дипломатическим рейдерством. Когда они пытаются подмять под себя трехсторонние договоренности между Арменией, РФ и Азербайджаном, пытаются навязать свое кураторство всей этой работе, прямо подрывая ключевые принципы этих документов, которые предполагают активное участие Москвы и в разблокировании экономических и транспортных связей, и делимитации, и содействия сторонам в подписании мирного договора», — отметил Лавров.

По его словам, они с Мирзояном провели переговоры без нагромождения претензий к Западу и «не Западу», по-честному рассмотрели сложившуюся ситуацию. Причем ситуация далеко не во всем отвечает задачам, поставленным в трехсторонних заявлениях.