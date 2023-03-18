Суд в США обязал нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» выплатить российской оперной певице Анне Нетребко 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные после начала войны в Украине выступления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение третейского суда.

Как постановил суд, Нетребко, которая является супругой известного исполнителя Эйвазова, должны компенсировать 13 выступлений, потому что договор с ней подразумевал оплату, даже если исполнитель не участвовал в концерте.

В свою очередь представители оперы просили полностью отказать в иске Нетребко, так как она не стала выполнять их требование публично осудить президента Владимира Путина за вторжение в Украину, нарушив тем самым условия договора. Однако суд решил, что она имела на это право.

В то же время Нетребко требовала от оперы еще 400 тысяч долларов за предстоящие выступления, которые не были согласованы официально. В этом суд ей отказал. При этом судья назначил певице штраф в размере 30 тысяч долларов за «крайне неуместные заявления» против ее западных критиков.