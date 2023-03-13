Братья-близнецы Турал и Туран Багмановы (TuralTuranX) представят Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2023» с композицией Tell me more.
Данную информацию приводит пресс-служба Общественного телевидения.
Братья-близнецы Турал и Туран Багмановы (TuralTuranX) представят Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2023» с композицией Tell me more.
Данную информацию приводит пресс-служба Общественного телевидения.
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