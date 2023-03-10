Голливудский актер Джонни Депп, кроме кино и музыки, занимается живописью. Недавно он начал продавать свои картины и уже успел заработать порядка 5,4 млн долларов. Об это пишет Daily Mail.

Полотна вошли в новую коллекцию работ актера под названием Друзья и герои. Они представлены в галерее Castle Fine Art в Лондоне.

Коллекция включает портреты в стиле поп-арт, на которых изображены культовый исполнитель регги Боб Марли, американский писатель и журналист Хантер Томпсон, актеры Хит Леджер и Ривер Феникс.

Стоит отметить, что все эти знаменитости прожили весьма короткую жизнь.

Стоимость каждой из картин 5400 долларов.

Это уже вторая выставка актера. На первой он представил портреты актеров Аль Пачино и Элизабет Тэйлор, музыканта Боба Дилана и гитариста Rolling Stones Кита Ричардса и за считанные часы заработал 3,65 млн долларов.