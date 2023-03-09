Народному артисту Энверу Гасанову будет оказана помощь. Данная информация приводится в заявлении Министерства культуры Азербайджана.

«В связи с появившейся 9 марта 2023 года в СМИ информацией о проблемах со здоровьем народного артиста Энвера Гасанова сообщаем, что, хотя официального обращения в Министерство культуры по этому вопросу не поступало, сразу после публикации информации в прессе с членами семьи Э.Гасанова связались. Э.Гасанову будет оказана всевозможная поддержка и помощь», — подчеркивается в сообщении.