Новый многоцелевой боевой корабль «Шахид Махдави» поступил в четверг на вооружение ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщило агентство ISNA, корабль представляет собой плавучую базу — на нем размещаются боевые вертолеты, быстроходные катера и пусковые установки ракет разной дальности класса «поверхность — поверхность» и «поверхность — воздух».

Корабль, спроектированный, построенный и оснащенный в Иране, имеет 240 м в длину и 27 м в ширину.

Он располагает боевыми ракетными катерами класса «Ашура» и «Тарек», обладающими высокой маневренностью, а также 99 пусковыми установками ракет дальностью от 10 км до 180 км, различными БПЛА, современными комплексами ПРО и РЛС.