США и ЕС пытаются устроить антиконституционный государственный переворот в Грузии, в то время как на своей территории жестко ограничивают любое иностранное влияние. Такое мнение в четверг выразил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — написал политик.

Клишас подчеркнул, что США и страны ЕС призывают правительство Грузии вести себя сдержано по отношению к протестующим, в то время как американская полиция при штурме Капитолия стреляла в протестующих.

«При том, что в парламенте и правительстве Грузии заседают те еще русофобы, менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами», — заключил он.