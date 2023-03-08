Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позволил бы России захватить часть Украины, чтобы избежать войны или остановить ее.

Как утверждает Трамп, у него есть «волшебные слова», чтобы немедленно остановить боевые действия. Он также заявил, что РФ могла бы захватить некоторые территории, которые, по его мнению, являются «русскоязычными».

Он напомнил, как при Буше и Обаме РФ взяла под контроль части Грузии и Украины, а во времена Байдена вообще получила «шведский стол»:

«А при Трампе они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине), есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы».