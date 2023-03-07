Товарооборот России и Евросоюза (ЕС) по итогам прошлого года достиг €258,6. Этот показатель стал рекордным за восемь лет, при этом импорт товаров из РФ оказался на историческом максимуме, подсчитало «РИА Новости» 7 марта на основе данных Евростата.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг €203,4 млрд. Максимальный показатель €203,6 млрд наблюдался в 2012 году. В то же время экспорт в Россию из стран ЕС снизился до минимальных с 2005 года €55,2 млрд.

Однако, как сообщает агентство, такое снижение не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота. За год он вырос на 2,3% и достиг €258,6 млрд.

В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года достиг €148,2 млрд, что вдвое больше показателя 2021 года.