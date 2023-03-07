Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что украинские войска могут отступить из Бахмута, чтоб отойти «на более выгодные позиции», но, по его словам, такое решение еще не принято «Среди военачальников существует консенсус в отношении продолжения защиты города».

В целом же он назвал оборону Бахмута «стратегическим успехом».

«Даже если военное руководство в какой-то момент решит отступить на более выгодные позиции, дело обороны Бахмута станет для ВСУ большим стратегическим успехом как фундамент будущей победы», — сказал Подоляк CNN.

По его словам, Украина преследовала две основные цели при защите Бахмута: выиграть время для пополнения своих сил и нанести тяжелые потери российской армии.

«Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника с одной стороны и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению с другой», — сказал Подоляк.

Накануне BILD сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный якобы предлагал вывести войска из города еще несколько недель назад, но против такого решения выступает президент Владимир Зеленский.