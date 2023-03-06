Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

«Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении наших позиций в Бахмуте», — заявила пресс-служба президента Украины после появления в СМИ информации о разногласиях между Зеленским и Залужным.