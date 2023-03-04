Благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова объявил о выплате по 100 тысяч рублей (около 1324 долларов США) 100 парам жителей Чечни, которые заключат брак 4 марта. В этот день состоится свадьба Ахмата Кадырова – несовершеннолетнего старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Деньги получат молодожены из нуждающихся семей, сообщает государственное ИА «Грозный-Информ». Им также оплатят расходы на автомобиль и платье невесты. Из 100 пар, которые могут претендовать на помощь, в Грозном в брак должны вступить 11 пар, в Гудермесском, Курчалоевском, Урус-Мартановском и Шалинском районах – по 10 пар.

Собственные источники Кавказ.Реалии в Чечне подтвердили, что свадьба 17-летнего Ахмата Кадырова также запланирована на 4 марта.

Авторы оппозиционного телеграм-канала NIYSO полагают, что акция с раздачей денег вступающим в брак в этот же день организована, чтобы отвлечь внимание жителей республики от пышного образа жизни семьи Рамзана Кадырова. При этом утверждается, что к подготовке свадьбы Ахмата Кадырова привлечены бюдженики.

По закону в России можно вступать в брак с 18-летнего возраста, однако Семейным кодексом установлено, что «при наличии уважительных причин» органы местного самоуправления могут разрешить заключение брака лицам, достигшим 16 лет.