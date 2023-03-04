В российском телеэфире — очередной скандал. На сей раз — в эфире передачи «Кто против?» на канале «Россия». Ведущий Дмитрий Куликов с приглашёнными экспертами обсуждал весьма деликатную тему: события в Брянской области, куда прорвалась то ли украинская диверсионная группа, то ли отряд «Русского добровольческого корпуса», то ли еще кто-нибудь. Дискуссия шла по популярному на РосТВ сценарию: во всем виноват зловредный Запад и т.д. И все шло во вполне привычном для РосТВ русле, пока слово не получил политолог Араик Степанян.

Сей персонаж, напомнив, что «у нас есть сторонники, их много!», посоветовав их «координировать». А потом брякнул: «Если они имеют наглость на нашей территории проводить такие теракты, то должны получить «ответку», непосредственно в Европе! Чтобы поняли, что такими шутками шутить нельзя, а тем более с Россией, великой ядерной державой». Понятно, что у Араика Степаняна не ко времени взыграли национальные особенности политологии — в армянской среде террор считали и считают вполне допустимым методом «борьбы», а из террористов лепят национальных героев. Более того, сей, пардон, «политолух», по всей видимости, прекрасно помнил, что армянский террор через КГБ Армянской ССР управлялся и направлялся Кремлем — как, впрочем, и политическая верхушка армянской диаспоры, которая, по признанию перебежчиков, работала под контролем Лубянки. Но не учёл, что говорить об этом в эфире, даже российском, не стоит. Особенно если перед этим ведущий старательно готовил почву для обвинения в терроризме Украины и ее «западных покровителей».

В результате от откровенности Степаняна у ведущего — Дмитрия Куликова — случился шок. «Я точно знаю, что мы террористическими актами отвечать не будем» — попытался он напомнить Степаняну, что можно говорить на публике, а о чем лучше помолчать. Степанян, как он считал, поймал мяч на лету: «Не мы! Европейские партизаны!» А это тоже «дежавю»: именно через «армянский канал» в лице АСАЛА советские спецслужбы устанавливали контакты со множеством европейских, как тогда предписывалось говорить и писать, «левацких» группировок — от RAF в Германии до Action Direct во Франции. Ведущий все еще пытается нормализовать ситуацию и напомнил: он-де всю передачу пытался убедить аудиторию, что это методика украинских спецслужб, а господин Степанян невнимательно слушал. Но слово, как известно, не воробей, вылетит — не отмоешься. Особенно если это слово «теракт». Да еще на столь подозрительном фоне.

Во-первых, история с брянским рейдом непонятно кого вообще очень «мутная». И вызывает она очень много вопросов. Каким образом диверсантам из Украины удалось «просочиться» через границу, которую так долго и старательно укрепляли? И еще уйти обратно? Почему такой рейд, который явно готовился очень долго, «израсходовали» на то, чтобы застрелить оператора котельной и обстрелять частную «Ниву» —притом что в прифронтовой Брянской области есть цели куда как «пожирнее»? Где пленённые боевики и трупы террористов? Российские силовые структуры настолько «беззубые», что украинские диверсанты просачиваются через линию фронта, «резвятся» на российской территории и преспокойненько уходят обратно? В СМИ и соцсетях уже приводят длинный список нестыковок в российских официальных версиях. В результате происшедшее и так напоминает этакую «операцию «Гляйвиц» по-русски», а не украинскую диверсию. Особенно если вспомнить, как украинские спецслужбы уже пытались обвинить в убийстве Дарьи Дугиной, но теперь на официальном уровне об этом не вспоминают.

А во-вторых, западные эксперты, которые тоже отслеживают российский эфир, вряд ли станут вникать в личные стереотипы господина Степаняна. Но зато точно вспомнят и «дело Скрипалей», и взрывы на складе боеприпасов в чешской Вбревице, и диверсию на «Северных потоках», и многое другое. После чего уже станут озвучивать свои неудобные вопросы: Степанян оговорился или проговорился? Использует ли Москва подозрительную историю на Брянщине для начала террористической войны в Европе от имени «европейских партизан»?

Так что вопрос, кого подставил в эфире Араик Степанян, стоит того, чтобы его озвучить.

Нурани, обозреватель