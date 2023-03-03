Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер допустила оговорку о России во время брифинга, проходившего 3 марта.

«Они также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики», — сказала она о предстоящей встрече президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Жан-Пьер назвала Россию по аналогии с тем, как в английском языке называют Китайскую Народную Республику и Народную Республику Бангладеш.

