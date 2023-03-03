В Германии после разрешения ЕС употреблять в пищу некоторых насекомых одно из местных кафе предлагает своим посетителям мороженое со вкусом сверчков, посыпанное сушеными сверчками. Об этом сообщает dpa.

Необычное изделие можно приобрести в магазине Томаса Миколино в городе Роттенбурге-на-Некаре. По данным агентства, хозяин торговой точки давно стал придумывать разные вкусы и ароматы мороженого, которые далеки от типичных предпочтений немцев.

«Я очень любопытный человек и хочу попробовать все. Я ел много странных вещей, и мне все еще хотелось попробовать сверчков, например, в виде мороженого», — рассказал собственник магазина.