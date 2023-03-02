Долгожданные кадровые перестройки в Министерстве культуры Азербайджана свершились. Итак, 1 марта руководство министерства культуры Азербайджана приняло решение о назначении нового главы аппарата ведомства и новых советников министра.

Так, приказом первого замминистра культуры Адиля Керимли на должность руководителя аппарата Минкультуры назначен Ханлар Агаларов, а заслуженный деятель культуры Джахангир Селимханов и заслуженный артист Олег Амирбеков назначены советниками министра.

Для справки:

Ханлар Агаларов ранее занимал различные должности в отделе стратегических исследований и планирования, отделе работы с неправительственными организациями и коммуникациями Администрации президента АР. Он окончил в 2013 году Академию государственного управления при Президенте Азербайджана, в 2015-2016 годах получил степень магистра в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

Джахангир Селимханов изучал музыковедение в Бакинской музыкальной академии. До последнего момента работал на различных должностях в Союзе композиторов, Азербайджанской государственной консерватории, Бакинском центре искусств. В 2012 году был назначен начальником отдела международного сотрудничества Минкультуры. С 2013 года работал начальником отдела международных связей Национальной консерватории, с 2018 года – национальным экспертом ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию в Азербайджане.

Олег Амирбеков – заслуженный артист Азербайджана, окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. С 2010 года работает в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна.

На должность замминистра культуры Азербайджана назначена также Саадат Видади гызы Юсифова.

Между тем сотрудник Minval.az аз опросил ряд деятелей культуры на предмет того, насколько совпадают «ожидание и реальность» в плане кадровых изменений, ведь со времен присутствия в министерском кресле Абульфаза Гараева и его команды в работе руководящих чинов министерства было зафиксировано, и правоохранительными органами в том числе, множество недочетов, что привело к определенному упадку в сфере культуры.

Анар Керимов, сменивший А.Гараева на должности министра культуры, ничем особым не отличился, пробыв министром год. И потому артисты и деятели культуры восприняли новые назначения буквально на ура, так как считают их позитивными, обнадеживающими и даже больше – самой настоящей революцией.

Так, Джавид Имамвердиев, главный режиссер Государственного театра Музыкальной комедии сказал: «Настоящие кадровые назначения, а не просто рокировки в Министерстве культуры. Наконец-то, это случилось. Что сказать по этому поводу, кроме того, что я рад этим назначениям, ибо в Минкультуры на ведущие позиции назначены люди, имеющие непосредственное отношение к искусству и культуре. Рано или поздно, но это должно было случиться, потому что чаяния и надежды профессии понимает только тот человек, который из этой среды, обладает весомым опытом и знает все «подводные камни». Олег Амирбеков – прекрасный, заслуженный артист, очень порядочный и умный человек. Я могу сказать о нем только самое хорошее, равно как и о Джахангире Селимханове – музыканте с большой буквы, прекрасном руководителе. На самом деле мы, деятели культуры, с нетерпением ждем плодов революционных перестановок в минкульте, потому что локомотив культуры сделает значительный рывок и выведет Азербайджан на еще более высокие позиции в сфере искусства».

Сам новоназначенный советник министерства культуры Джахангир Селимханов также прокомментировал свое назначение.

«Со вчерашнего дня получаю массу поздравлений в связи с новым назначением. И знаете, на самом деле очень важна поддержка со стороны наших деятелей культуры, ибо какие бы идеи я не высказывал, если они не будут с энтузиазмом поддержаны людьми культуру и искусства, все останется невоплощенным проектом. С другой стороны, на должности назначены настоящие профессионалы в плане менеджмента. Сменено руководство отдела памятников, назначены новые заместители министра, руководитель аппарата. И я считаю, что грамотное сочетание профессионалов культуры и менеджмента даст, несомненно, потрясающие плоды, а именно ту самую «химическую реакцию», благодаря которой произойдут самые положительные перемены, которые, как я надеюсь, избавят минкультуры от ненужной рутины», — сказал Дж.Селимханов.

В свою очередь директор Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета Акиф Меликов отметил, что с большим воодушевлением воспринял новые назначения в Министерстве культуры.

«Отрадно, что в министерство пришли такие профессионалы своего дела, как Мурад Гусейнов, Джахангир Селимханов, знающие всех в сфере культуры. Несомненно и Саадат Юсифова, назначенная на должность замминистра, и Ханлар Агаларов, назначенный на должность руководителя Аппарата, получили прекрасное образование, прошли большую школу управления в процессе работы в Администрации президента, что, несомненно, усилит эффективность деятельности министерства», — отметил Меликов.

Главное, по его словам, что назначены компетентные, высококультурные интеллектуалы.

«Я их хорошо знаю, и потому воспринял эти назначения с большим воодушевлением. Особенно хотел бы отметить Адиля Керимли, первого заместителя и исполняющего обязанности министра культуры. На меня произвело очень хорошее впечатление его энергичность, энтузиазм и желание работать во благо развития культуры и искусства», — сказал Меликов.

Яна Мадатова