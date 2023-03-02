Футболист московского «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба, честно признался — ему нравится все, что делает Путин.

«Я верю в свою страну. Я патриот своей страны. Я люблю свою страну. В дальнейшем, в глобальном история все рассудит, а сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Прямо полностью, я это даже не скрываю. Я за свою страну, и верю, что все будет хорошо. Хоть убейте. Я за свою страну и до конца буду за нее.

История потом рассудит, кто прав, а кто не прав, но я верю и до конца буду верить в то, что мы за правое дело. Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Нет всего того, что есть там: делайте аборты, гендерные какие-то принадлежности.

Столько мифических созданий появляется: какие-то небинарные личности, еще что-то. Я горжусь очень сильно, что мы это не позволяем. У нас это есть и, надеюсь, всегда будет, что в нашей стране мужчина с женщиной, родители — папа и мама. Эти ценности, любовь к детям — самое важное. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне не нравится», — сказал Дзюба.