После 44-дневной войны в Армении существенно возросло количество селективных абортов.

Об этом на заседании парламента Армении во время правительственного часа заявила 1 марта министр здравоохранения республики Анаит Аванесян, отвечая на вопросы депутатов (цитата по news.am).

До войны, как отметила Аванесян, у Армении были довольно хорошие показатели.

«Возможно потребуется и ужесточение запретов. Но в определенной степени. Ведь одни запреты желаемого результата не дадут», — сказала министр.