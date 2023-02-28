Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено.

«Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: его режим, режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц», — сказал он в ходе пресс-конференции в Баку.

Он отметил, что российская сторона «добивается этого в рамках своих контактов, прежде всего по линии российского миротворческого контингента».

«Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению», — сказал Лавров.