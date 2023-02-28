Россия должна быть более сдержанной по отношению к Армении, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Конечно, Россия играет роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений и не может не иметь ее, потому что тем не менее российские миротворцы там стоят. В то же время считаю немного излишними те «конвульсии» и реакции из Москвы, которые происходят, когда какая-либо другая сторона пытается сделать что-то положительное», — сказал он журналистам.

Он отметил, что считает заявления из Москвы относительно наблюдательской миссии ЕС на границе с Азербайджаном «более эмоциональными, чем должно быть со стороны большой политической структуры».

«Считаю, что они должны быть чуть более спокойными, сдержанными и должны понимать, что у Армении есть свои интересы и проблемы безопасности, которые должны быть обеспечены, несмотря на геополитические колебания, чьи-то желания или ревность», — заявил Симонян.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва изменила позицию, и сейчас глава МИД РФ Сергей Лавров приветствует любые инициативы, которые могут привести к нормализации отношений между Ереваном и Баку, спикер Симонян заявил «русские всегда так говорят».

«Это они были гарантом территориальной целостности и безопасности Армении, тут находится российская военная база и наши договора были направлены на это. Где вы?! Почему не были более активными? Я уже говорил, если не можете, то должны сказать об этом, обсудим и найдем решения, альтернативу», – сказал Симонян.